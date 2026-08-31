Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Με Κάνγκουα η ενδεκάδα του τριφυλλιού

Με 4-4-2 παρατάσσει το τριφύλλι ο Τζέικομπ Νίστρουπ
Ο Κάνγκουα
Ο Κάνγκουα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ pao.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Ο Κάνγκουα θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, παίζοντας στο πλευρό του Καμαρά στο κέντρο.

O Πένια ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Βαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο στην τετράδα της άμυνας. Οι Καμαρά και Κάνγκουα θα βρίσκονται στο κέντρο, με τον Ταμπόρδα ως «10άρι». Οι Αντίνο, Λιβάι και Τετέι θα είναι στην τριάδα της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Αντίνο, Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
161
119
115
112
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Superbet League 2: H νέα εποχή ξεκινά
Superbet και Super League 2 ενώνουν τις δυνάμεις τους και η δεύτερη εθνική κατηγορία γυρίζει σελίδα, με στόχο ένα πρωτάθλημα πιο σύγχρονο και...
Superbet League 2: H νέα εποχή ξεκινά
Newsit logo
Newsit logo