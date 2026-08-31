Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Με Κάνγκουα η ενδεκάδα του τριφυλλιού

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Ο Κάνγκουα θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, παίζοντας στο πλευρό του Καμαρά στο κέντρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Πένια ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Βαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο στην τετράδα της άμυνας. Οι Καμαρά και Κάνγκουα θα βρίσκονται στο κέντρο, με τον Ταμπόρδα ως «10άρι». Οι Αντίνο, Λιβάι και Τετέι θα είναι στην τριάδα της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Αντίνο, Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι.