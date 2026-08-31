Η Ντόρτμουντ εξετάζει την περίπτωση του Ίθαν Νουανέρι για να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια

Η Ντόρτμουντ είναι αναγκασμένη να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια, που υπέστη ρήξη χιαστού, με τον Ίθαν Νουανέρι της Άρσεναλ να είναι υποψήφιος αντικαταστάτης του, σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports».

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που έπαθε στην πρεμιέρα της Bundesliga θα χάσει όλη τη σεζόν και η Ντόρτμουντ θέλει να αποκτήσει ως δανεικό τον Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ.

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Οι Γερμανοί είχαν προσπαθήσει να αποκτήσουν και το περσινό καλοκαίρι τον 19χρονο Άγγλο και ίσως φέτος να είναι η στιγμή να γίνει η μεταγραφή.

Στο τραπέζι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, που δεν έχουν γίνει γνωστά, με τους Βεστφαλούς να δίνουν μάχη με το χρόνο για να αντικαταστήσουν κατάλληλα τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.