Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ελλάδα – Ισπανία: Χωρίς Σαμοντούροφ η Εθνική μπάσκετ

Με μία απουσία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κόντρα στους Ισπανούς
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Χωρίς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ κόντρα στην Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket.

Με 11 παίκτες θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στο κρίσιμο παιχνίδι με την Ισπανία που θα κρίνει την τελική θέση της γαλανόλευκης στον τρίτο όμιλο του Eurobasket.

Ο νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον γαστροκνήμιο μυ και το ιατρικό επιτελείο αποφάσισε να τον προφυλάξει σε αυτό το παιχνίδι, για να μην υπάρξει κάποια υποτροπή.

Ο Σαμοντούροφ έχει 6.3 πόντους και 6 ριμπάουντ ανά 19.2 λεπτά συμμετοχής σε τρία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στο EuroBasket.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo