Ελλάδα – Ισπανία: Χωρίς Σαμοντούροφ η Εθνική μπάσκετ

Χωρίς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ κόντρα στην Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket.

Με 11 παίκτες θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στο κρίσιμο παιχνίδι με την Ισπανία που θα κρίνει την τελική θέση της γαλανόλευκης στον τρίτο όμιλο του Eurobasket.

Ο νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον γαστροκνήμιο μυ και το ιατρικό επιτελείο αποφάσισε να τον προφυλάξει σε αυτό το παιχνίδι, για να μην υπάρξει κάποια υποτροπή.

Ο Σαμοντούροφ έχει 6.3 πόντους και 6 ριμπάουντ ανά 19.2 λεπτά συμμετοχής σε τρία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στο EuroBasket.