Ελλάδα – Μαυροβούνιο: Tο δραματικό φινάλε με το άστοχο σουτ του Τολιόπουλου

Άτυχος στάθηκε ο γκαρντ του Παναθηναϊκού στην τελευταία φάση
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε την ευκαιρία να στείλει το Ελλάδα – Μαυροβούνιο στην παράταση, αλλά αστόχησε από κοντά στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ κέρδισε την κατοχή, η Εθνική Ελλάδας είχε τη δυνατότητα είτε να πάρει το ματς με το Μαυροβούνιο, είτε να το στείλει στην παράταση, όμως ο Βασίλης Τολιόπουλος βρήκε στο φινάλε σίδερο.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού μπήκε στη ρακέτα αλλά αστόχησε υπό πίεση και από πλάγια θέση, με τους Μαυροβούνιος να πανηγυρίζουν μία τεράστια νίκη με 67-65.

