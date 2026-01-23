Αθλητικά

Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15 τελικό: Ήττα για την εθνική πόλο στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου "κόλλησε" στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε την ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των ανδρών με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

19:15 | 23.01.2026
12-15 με τους Ούγγρους να τελειώνουν και τυπικά τον ημιτελικό
19:14 | 23.01.2026

19:13 | 23.01.2026

Κόκκινη κάρτα στον προπονητή μας, Θοδωρή Βλάχο

19:11 | 23.01.2026

19:09 | 23.01.2026
12-14 μειώνει κι άλλο ο Αργυρόπουλος, αλλά μένουν μόνο 44 δευτερόλεπτα
19:09 | 23.01.2026
11-14 από τον Κάκαρη
19:09 | 23.01.2026
2 λεπτά ακόμα, οι Ούγγροι απλώς σπαταλούν τον χρόνο
19:05 | 23.01.2026
10-14 για την Ουγγαρία στον παραπάνω και ο ημιτελικός έχει ουσιαστικά κριθεί
19:04 | 23.01.2026

19:02 | 23.01.2026
Τέσσερα λεπτά ακόμα, θα χρειαστεί ένα μίνι θαύμα...
19:00 | 23.01.2026
10-13 για την Ουγγαρία

Το γκολ των Ούγγρων μέτρησε μετά από challenge τους και χρήση του βίντεο

18:59 | 23.01.2026

Βιαστικές επιθέσεις για τη γαλανόλευκη

18:58 | 23.01.2026

Κι άλλο χαμένο γκολ στον παραπάνω

18:58 | 23.01.2026

Στενεύουν τα περιθώρια για τη γαλανόλευκη

18:56 | 23.01.2026

Ακόμα μία χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα στον παραπάνω

18:56 | 23.01.2026

18:54 | 23.01.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο οκτάλεπτο
18:54 | 23.01.2026
Για να δούμε, μπορεί να κάνει τη μεγάλη ανατροπή η Ελλάδα
18:53 | 23.01.2026

18:52 | 23.01.2026
Τέλος τρίτου οκτάλεπτου: Ελλάδα - Ουγγαρία 10-12
18:51 | 23.01.2026

18:51 | 23.01.2026
10-12 άμεση αντίδραση από τους Ούγγρους
18:48 | 23.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα στον παραπάνω και 10-11 με τον Παπαναστασίου
18:45 | 23.01.2026
Επιτέλους ΓΚΟΛ για την Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο και 9-11!
18:45 | 23.01.2026
8-11 για την Ουγγαρία και προβάδισμα τριών τερμάτων για τους Ούγγρους
18:45 | 23.01.2026

Οι Ούγγροι έχουν πάρει ψυχολογία

18:42 | 23.01.2026

Πολλές χαμένες ευκαιρίες για την Ελλάδα

18:42 | 23.01.2026
8-10 για την Ουγγαρία, η οποία απλά δεν χάνει σουτ
18:41 | 23.01.2026
Πρώτη φορά παίρνει το προβάδισμα η Ουγγαρία
18:39 | 23.01.2026
8-9 με γκολ των Ούγγρων στον παραπάνω
18:38 | 23.01.2026

Κακή επίθεση για την Ελλάδα στον παραπάνω

18:35 | 23.01.2026
Ξεκινάει το τρίτο οκτάλεπτο
18:34 | 23.01.2026

18:31 | 23.01.2026
Τέλος δεύτερου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ουγγαρία 8-8
18:30 | 23.01.2026
8-8 ισοφαρίζουν και πάλι οι Ούγγροι
18:30 | 23.01.2026

18:29 | 23.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ ο Παπανικολάου και 8-7 για την Ελλάδα
18:29 | 23.01.2026
Η Ουγγαρία ισοφαρίζει 7-7 με ακόμα ένα γκολ στον παραπάνω. Άχαστοι οι Ούγγροι
18:27 | 23.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 7-6 με τον τρομερό Κάκαρη
18:27 | 23.01.2026

Δύο σερί χαμένες ευκαιρίες στον παραπάνω για την Ελλάδα

18:26 | 23.01.2026

18:23 | 23.01.2026
Ο Αργυρόπουλος έχει δύο αποβολές και κινδυνεύει να φύγει οριστικά από το παιχνίδι

18:22 | 23.01.2026
6-6 ισοφαρίζουν οι Ούγγροι
18:22 | 23.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα στον παραπάνω και 6-5 με τον Παπαναστασίου
18:21 | 23.01.2026

18:21 | 23.01.2026
Γκολ για τους Ούγγρους στον παραπάνω και 5-5
18:18 | 23.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
18:17 | 23.01.2026
Το δεύτερο γκολ του Σκουμπάκη

18:17 | 23.01.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ουγγαρία 5-4
18:15 | 23.01.2026

18:14 | 23.01.2026
5-4 με ακόμα ένα γκολ στον παραπάνω για τους Ούγγρους
18:13 | 23.01.2026
ΓΚΟΛ από τον Γκίλλα στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίθεσης και 5-3
18:12 | 23.01.2026

18:11 | 23.01.2026
ΓΚΟΛ στον παραπάνω για την Ελλάδα με τον Σκουμπάκη και 4-3
18:11 | 23.01.2026
3-3 ισοφαρίζουν οι Ούγγροι με ακόμα ένα γκολ στον παραπάνω
18:10 | 23.01.2026

18:09 | 23.01.2026
3-2 μειώνουν οι Ούγγροι με παίκτη παραπάνω
18:08 | 23.01.2026

18:07 | 23.01.2026
ΓΚΟΛΑΡΑΑΑΑ από τον Σκουμπάκη και 3-1 για την Ελλάδα
18:06 | 23.01.2026
To πρώτο γκολ του Γενηδουνιά

18:06 | 23.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα με τον Κάκαρη και 2-1
18:05 | 23.01.2026

Κερδίζει αποβολή ο Κάκαρης

18:04 | 23.01.2026
Γκολ για την Ουγγαρία με μακρινό σουτ και 1-1
18:04 | 23.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλλάδα και 1-0! Ο Ντίνος Γενηδουνιάς ανοίγει το σκορ
18:03 | 23.01.2026
Φοβερή ενέργεια από τον Κάκαρη και κερδισμένο πέναλτι για την Ελλάδα
18:02 | 23.01.2026

Βγήκε εύκολα η άμυνα

18:02 | 23.01.2026
Πρώτη κατοχή για την Ουγγαρία
18:00 | 23.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
17:57 | 23.01.2026

17:55 | 23.01.2026

Βίντεο από την άφιξη της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου λίγα λεπτά νωρίτερα

17:52 | 23.01.2026
Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δύο ομάδων και ακολουθούν οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών
17:51 | 23.01.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
17:50 | 23.01.2026
Ο Γιώργος Αφρουδάκης μίλησε πριν τον ιστορικό ημιτελικό

17:47 | 23.01.2026
Ο Σεμίρ Σπάχιτς ήταν ο παίκτης που έμεινε εκτός της ελληνικής αποστολής για τον ημιτελικό

17:47 | 23.01.2026

17:46 | 23.01.2026

17:46 | 23.01.2026

17:45 | 23.01.2026
Ας θυμηθούμε τις μεγάλες νίκες της Ελλάδας που την έφεραν στα ημιτελικά
17:45 | 23.01.2026
Η σύνθεση της Εθνικής πόλο

Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος

17:44 | 23.01.2026
Το ζευγάρι του δεύτερου ημιτελικού είναι το Σερβία - Ιταλία, με τους διοργανωτές Σέρβους να είναι το μεγάλο φαβορί
17:43 | 23.01.2026
Η γαλανόλευκη είναι έτοιμη να γράψει ιστορία!

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό απέναντι σε μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του πόλο 

17:43 | 23.01.2026
Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ στις 18:00
17:41 | 23.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των ανδρών με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου

