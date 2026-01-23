Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15 τελικό: Ήττα για την εθνική πόλο στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των ανδρών με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.
Κόκκινη κάρτα στον προπονητή μας, Θοδωρή Βλάχο
Το γκολ των Ούγγρων μέτρησε μετά από challenge τους και χρήση του βίντεο
Βιαστικές επιθέσεις για τη γαλανόλευκη
Κι άλλο χαμένο γκολ στον παραπάνω
Στενεύουν τα περιθώρια για τη γαλανόλευκη
Ακόμα μία χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα στον παραπάνω
Οι Ούγγροι έχουν πάρει ψυχολογία
Πολλές χαμένες ευκαιρίες για την Ελλάδα
Κακή επίθεση για την Ελλάδα στον παραπάνω
Δύο σερί χαμένες ευκαιρίες στον παραπάνω για την Ελλάδα
Κερδίζει αποβολή ο Κάκαρης
Βγήκε εύκολα η άμυνα
Βίντεο από την άφιξη της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου λίγα λεπτά νωρίτερα
Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος
Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό απέναντι σε μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του πόλο
