Ελλάδα – Ουγγαρία: Η ώρα του ημιτελικού της Εθνικής πόλο ανδρών στο Ευρωπαϊκό και ποιο κανάλι θα τον δείξει

Η Εθνική πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα (23.01.2026) την Ουγγαρία, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης που διεξάγεται στο Βελιγράδι, με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στον μεγάλο τελικό.

Η Εθνική πόλο των ανδρών δείχνει έτοιμη για… μεγάλα πράγματα, έχοντας σαν στόχο την κορυφή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η σημερινή θα είναι η πρώτη από τις δύο ευκαιρίες της, για να εξασφαλίσει επιτέλους ένα μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση της “Γηραιάς Ηπείρου”. Η γαλανόλευκη είχε μια ασταμάτητη πορεία στις πρώτες δύο φάσεις της διοργάνωσης, μετρώντας το 6/6 στους αγώνες που έδωσε στους ομίλους που συμμετείχε, στο… δρόμο για την τετράδα.

Ιστορικά κυρίαρχος του θεσμού, με 13 τίτλους και συνολικά 26 μετάλλια, η Ουγγαρία πέρασε δια… πυρός και σιδήρου στα ημιτελικά, νικώντας 15-14 στα πέναλτι την -απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης- Ισπανία, στο τελευταίο και καθοριστικό παιχνίδι της Β΄ φάσης. Πριν από αυτό, οι Μαγυάροι επικράτησαν διαδοχικά της Γαλλίας (15-7), του Μαυροβουνίου (13-10), της Μάλτας (21-6) και της Ολλανδίας (16-11), ενώ έχασαν 15-14 από τη Σερβία, σε ένα παιχνίδι όπου είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Η εθνική αντιμετώπισε την Ουγγαρία και στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2024 στο Ζάγκρεμπ, επικρατώντας 10-8 στη φάση των ομίλων. Αυτή είναι και η μοναδική ελληνική νίκη επί των Μαγυάρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σε ένα σύνολο 13 αγώνων (δύο ισοπαλίες, δέκα ήττες).

Ο ημιτελικός Ελλάδα – Ουγγαρία να κάνει… πρώτο σπριντ στις 18:00. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωσή του από το Newsit.gr.

Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, η Σερβία αντιμετωπίζει στις 21:30 την Ιταλία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ), με τους οικοδεσπότες να είναι το φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (25.01.2026). Η ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια έχει πάει καλύτερα του αναμενομένου και πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Κροατίας για να περάσει στην τετράδα.

Οι Σέρβοι έχουν κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τις δύο προηγούμενες φορές που φιλοξένησαν τη διοργάνωση (2006 και 2016) και το ίδιο επιδιώκουν να πετύχουν και φέτος, έχοντας τερματίσει πρώτοι στον Ε΄ όμιλο, παρά την ήττα από το Μαυροβούνιο.