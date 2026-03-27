Αθλητικά

Ελλάδα – Παραγουάη: Ευκαιρία για δοκιμές για την Εθνική ποδοσφαίρου ενόψει του Nations League

Χωρίς πίεση για το restart οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου
Φιλική αναμέτρηση
21:00, Newsit.gr, Alpha
Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου κόντρα στην Σκωτία/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Εθνική ποδοσφαίρου υποδέχεται την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (27/03/26, 21:00, Newsit.gr, Alpha) για το φιλικό προετοιμασίας ενόψει των επόμενων στόχων της «γαλανόλευκης».

Μετά την αποτυχία στα προκριματικά του Μουντιάλ η Εθνική ποδοσφαίρου καλείται να αρχίσει την προετοιμασία της για το Nations League και για τα προκριματικά του Euro 2028, καθώς πλέον «καίγεται» να βρεθεί στα τελικά μίας μεγάλης διοργάνωσης, μιας και απέχει από το 2014. Το rerstart θα ξεκινήσει με το φιλικό κόντρα στην «μουντιαλική» Παραγουάη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει την ευκαιρία να προσθέσει νέα τακτικά στοιχεία στο παιχνίδι της Ελλάδας και να δοκιμάσει παίκτες που δεν είχαν πολλές ευκαιρίες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου από την ομάδα, έφερε τον Σωτήρη Κοντούρη στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για πρώτη φορά, εξαργυρώνοντας τις πολύ καλές εμφανίσεις του με Παναιτωλικό και Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν.

Και ο Τσιφτσής κέρδισε την παρουσία του στην αποστολή της «γαλανόλευκης» λόγω της παρουσίας του στα γκολπόστ του ΠΑΟΚ και είναι πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του στα φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία (31/03/26, 20:00).

Η Παραγουάη έχει ως ηγέτη τον Αλμιρόν, που έχει πλούσια παρουσία στην Premier League με τη Νιουκάστλ και πλέον αγωνίζεται στο MLS με την Ατλάντα. Οι Λατινοαμερικάνοι επέστρεψαν σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια και σίγουρα θέλουν να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για την επιστροφή τους στα μεγάλα σαλόνια των Εθνικών ομάδων.

Η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μασούρας, Τριάντης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μπακασέτας, Κοντούρης, Τζόλης, Παυλίδης, Τετέι, Δουβίκας.

