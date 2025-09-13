Ελλάδα – Τουρκία: Πως οι Τούρκοι εξαφάνισαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον ημιτελικό του Eurobasket

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δικαιούται ένα κακό παιχνίδι και κόντρα στην Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket πραγματοποίησε την πιο γήινη εμφάνισή του στο τουρνουά.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων στον ιστορικό ημιτελικό του Eurobasket με την Τουρκία, γνωρίζοντας τη συντριβή με 94-68 από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος τεχνικός παρουσιάστηκε εξαιρετικά διαβασμένος και εγκλώβισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά σε κανένα σημείο του αγώνα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έμεινε στους 12 πόντους και στα 12 ριμπάουντ, με την τουρκική άμυνα να είναι προσαρμοσμένη πάνω του και να τον “σβήνει”.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σέιν Λάρκιν αναφέρθηκε στον τρόπο που οι Τούρκοι έκλεισαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καταφέρνοντας να του κόψουν όχι μόνο τους δρόμους προς το καλάθι αλλά και τη δημιουργία.

«Εναντίον του Γιάννη, φυσικά, αν πάρει την μπάλα και κανείς δεν έρθει να βοηθήσει, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει κοντά στο καλάθι. Έτσι, κάθε φορά που έμπαινε μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων και δεν έκανε λέι απ ή σουτ, τη στιγμή που έπαιρνε την μπάλα, προσπαθούσαμε να κλείσουμε τη ρακέτα και να τον κάνουμε να πετάξει την μπάλα έξω και στη συνέχεια να μένει στην περίμετρο. Το σχέδιο παιχνιδιού μας λειτούργησε υπέρ μας», τόνισε ο νατουραλιζέ γκαρντ της Εθνικής Τουρκίας.