Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός: Εντυπωσιακή υποδοχή από τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» στην Ερμούπολη

Με καπνογόνα υποδέχθηκαν το πούλμαν του Ολυμπιακού οι φίλοι της ομάδας
Πούλμαν
η υποδοχή του πούλμαν του Ολυμπιακού στη Σύρο/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάδα Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson (03/12/25,13:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και οι φίλαθλοι της ομάδας των Πειραιωτών δημιούργησαν εντυπωσιακές εικόνες.

Μόλις έφτασε στο γήπεδο το πούλμαν του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι φίλοι της ομάδας άναψαν καπνογόνα στα πεζοδρόμια και δημιούργησαν όμορφες εικόνες στο νησί.

olympiacos

olumpiacos

Ο Ρόντινεϊ στην υποδοχή στη Σύρο από τους φίλους του Ολυμπιακού
Ο Ρόντινεϊ στην υποδοχή στη Σύρο από τους φίλους του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα ζεστή μιας και ο Ολυμπιακός αγωνίζεται για πρώτη φορά στη Σύρο και οι φίλοι του είχαν την ανάγκη να εκφράσουν την αγάπη τους στο σύλλογο και τους παίκτες.

