Ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση της Νότιγχαμ Φόρεστ, στη μνήμη της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη

Η είδηση του θανάτου της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη βύθισε στο πένθος και την οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους παίκτες της αγγλικής ομάδας να αποτίουν φόρο τιμής τηρώντας ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση της Τετάρτης (17/12).

Η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (15/12), με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια, ενώ στην πρωινή προπόνηση της Τετάρτης (17/12), οι ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας κράτησαν ενός λεπτού σιγή για να αποτίσουν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της.

Our first-team players and staff held a minute’s silence ahead of this morning’s training session, paying their respects following the passing of Evangelos Marinakis’ mother, Irini.



Our thoughts and heartfelt sympathies remain with Mr Marinakis and his loved ones at this… pic.twitter.com/6QrgOYoMc5 — Nottingham Forest (@NFFC) December 17, 2025

“Οι παίκτες και το επιτελείο της πρώτης ομάδας τήρησαν ενός λεπτού σιγή πριν από την πρωινή προπόνηση, αποτίοντας φόρο τιμής στην απώλεια της μητέρας του Ευάγγελου Μαρινάκη, Ειρήνης.

Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια παραμένουν με τον κ. Μαρινάκη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή”, αναφέρει η ανάρτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ.