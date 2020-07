Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νικ Καλάθη και ο σούπερ σταρ των “μπλαουγκράνα” Νίκολα Μίροτιτς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μετεγγραφή.

Ο Μίροτιτς ήταν ένας από τους κορυφαίους της περασμένης σεζόν στη Euroleague και πλέον θα έχει δίπλα του και τον καλύτερο πλέι μέικερ της διοργάνωσης, τον οποίο και έσπευσε να καλωσορίσει στην Μπαρτσελόνα.

“Οργή” για ένα σχόλιο του Γιουλ για Καλάθη και Μπαρτσελόνα (pic)

«Ενθουσιασμένος που θα έχουμε μαζί μας τον Νικ Καλάθη τη νέα σεζόν. Καλώς ήρθες στην ομάδα αδερφέ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μίροτιτς στο twitter, για τον πρώην πια αρχηγός του Παναθηναϊκού.

So excited about having @Nick_Calathes15 with us next season 🔵🔴

Welcome to the squad brother