Επίθεση Γιανάι σε Αταμάν: Άκουσα πως οι παίκτες σου νιώθουν πως δεν έχουν προπονητή

Ο Εργκίν Αταμάν “κάρφωσε” τον Τι Τζέι Σορτς στο ημίχρονο του Βαλένθια – Παναθηναϊκός, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε χωρίς κανένα πλάνο στο πέμπτο παιχνίδι με τη Βαλένθια στην Ισπανία, με την εμφάνισή του στο πρώτο ημίχρονο να είναι αποκαρδιωτική.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν σημείωσε μόλις 23 πόντους, με τον Τούρκο προπονητή να κάνει ακόμα ένα φάουλ, βγάζοντας στη… σέντρα τον Τι Τζέι Σορτς με δηλώσεις του στην ανάπαυλα.

Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού ανέφερε πως θα χρησιμοποιήσει τον Τολιόπουλο στο δεύτερο μέρος καθώς όσο έπαιζε ο Σορτς, το τριφύλλι έκανε επίθεση με παίκτη λιγότερο.

Μετά τη δήλωση αυτή, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, έκραξε τον Εργκίν Αταμάν.

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι θέλησε να κάνει το δικό του σχόλιο ως απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού.

Ο Ισραηλινός κοινοποίησε το βίντεο με τη δήλωση του Αταμάν γράφοντας: “Ασεβές και εξοργιστικό.. παρεμπιπτόντως κόουτς Αταμάν από ό,τι άκουσα οι παίκτες σου ένιωσαν ότι δεν έχουν προπονητή“.