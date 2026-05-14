Super League: Η ανίκητη ΑΕΚ και ο «αστεράτος» Ολυμπιακός

Η ΑΕΚ παρέμεινε αήττητη και κόντρα στον ΠΑΟΚ με την ισοπαλία 1-1 στην 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με αποτέλεσμα να επιτρέψει στον Ολυμπιακό να ανέβει στη 2η θέση της βαθμολογίας, μετά τη νίκη του με 1-0 επί του Παναθηναϊκού.

Παρότι είχε ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας, η ΑΕΚ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική και στην Τούμπα, “κόβωντας” δύο σημαντικούς βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, στη “μάχη” που δίνει με τον Ολυμπιακό για την έξοδο στο Champions League.

Οι Πειραιώτες έγιναν έτσι το φαβορί για τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με τους Θεσσαλονικείς να συνεχίζουν να ελπίζουν πάντως, ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, όπου και θέλουν δική τους νίκη επί του Παναθηναϊκού και “γκέλα” του Ολυμπιακού στο ματς κόντρα στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ δεν «λυγίζει» ούτε αδιάφορη

Με την ΑΕΚ να βρίσκεται ακόμη στο… γλέντι από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και να είναι ουσιαστικά αδιάφορη στο ντέρμπι της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ ήταν το απόλυτο φαβορί για τη νίκη, αφού “καιγόταν” για τους τρεις βαθμούς, που θα τον έφεραν έναν αγώνα μακριά από την έξοδο στο Champions League.

Η Ένωση όμως απέδειξε και στην Τούμπα γιατί είναι η φετινή πρωταθλήτρια Ελλάδας, αφού εμφανίστηκε “ισχυρή” και κόντρα στους Θεσσαλονικείς, όντας μάλιστα καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έχοντας και δοκάρι με τον Κοϊτά, πριν ανοίξει το σκορ ο Γιόβιτς.

Μπορεί να ισοφαρίστηκε στο φινάλε από τον Μύθου, αλλά ακόμη κι έτσι, παρέμεινε αήττητή για 23ο παιχνίδι τη φετινή σεζόν, έχοντας ηττηθεί για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2026.

Ο Ολυμπιακός μία… ανάσα από το Champions League

Η ισοπαλία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ έφερε και τον Ολυμπιακό σε θέση “ισχύος” για τη 2η θέση της βαθμολογίας στη Super League, που δίνει το δεύτερο “εισιτήριο” για το Champions League.

Οι Πειραιώτες κατάφεραν να διπλασιάσουν τις νίκες τους επί του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πια πολύ κοντά στην επιστροφή του στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.

Μετά την ιστορική πρώτη του παρουσία στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός μπορεί να βρεθεί ακόμη και στην κακή του χρονιά, να διεκδικεί την παρουσία του, μεταξύ των ομάδων στο top επίπεδο της Ευρώπης.

Τα αποτελέσματα στην 5η αγωνιστική

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1

Η βαθμολογία στα πλέι οφ

ΑΕΚ 71 Ολυμπιακός 65 ΠΑΟΚ 63 Παναθηναϊκός 51

Η τελευταία αγωνιστική

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός