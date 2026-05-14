Πίστονς – Καβαλίερς 113-117: Μία νική μακριά από τους τελικούς της Ανατολής η ομάδα του Κλίβελαντ

Οι Καβαλίερς άλωσαν το Ντιτρόιτ, επικρατώντας στην παράταση των Πίστονς με 117-113 κι έκαναν το 3-2 στη σειρά για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Ανατολής.

Οι Καβαλίερς έγιναν πλέον το μεγάλο φαβορί για πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής, μιας και χρειάζονται πλέον μία νίκη στην έδρα τους.

Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να τον ακολουθεί με 21 πόντους, ενώ σημείωσε τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

Από πλευράς ηττημένων, ο Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν εκείνος που ξεχώρισε, μετρώντας 39 πόντους, επτά ριμπάουντ και εννέα ασίστ.