Βαλένθια – Παναθηναϊκός ανάλυση: Το απροετοίμαστο τριφύλλι έμεινε δίκαια εκτός Final Four της Euroleague

Το όνειρο για το όγδοο ευρωπαϊκό αστέρι μπροστά στον κόσμο του στο Telekom Center έσβησε οριστικά για τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τετάρτης (13/5/2026) στην Ισπανία, εκεί όπου η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποτάχθηκε άνευ όρων στην ανωτερότητα της Βαλένθια.

Το Final Four της Euroleague στην Αθήνα θα διεξαχθεί χωρίς τον οικοδεσπότη Παναθηναϊκό, ο οποίος ηττήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στο πέμπτο μεταξύ τους παιχνίδι, χάνοντας την πρόκριση, παρότι βρέθηκε μπροστά με 2-0 στη σειρά.

Η Βαλένθια θα βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four Euroleague. Αυτό ήταν το δίκαιο και έγινε τελικά πράξη.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στα δύο πρώτα breaks που σημείωσε στη σειρά με τη Βαλένθια και μετρώντας τρεις σερί ήττες (δύο εντός έδρας) από τις «νυχτερίδες» πέταξε το όνειρο της πρόκρισης στον κάδο των απορριμάτων!

Στο ματς της χρονιάς, οι «πράσινοι» ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, δίχως πλάνο και με ξεσπάσματα που δεν ήταν αρκετά για την υπέρβαση. Από το 18΄ όταν βρέθηκε στο -17 (35-18), το «τριφύλλι» βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ, αναθάρρεψε στην τρίτη περίοδο με αναπάντεχο πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο έχασε διαδοχικά λέι απ και ριμπάουντ, δέχθηκε δύο κολλητά τρίποντα και τα πάντα τελείωσαν!

Τραγικός στην επίθεση

Χειρότερη εμφάνιση στην επίθεση δεν θα μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπορεί να κατάφερε να περιορίσει αισθητά τον ρυθμό της Βαλένθια και να την κρατήσει πολύ χαμηλά για τα στάνταρ της, ωστόσο στο μπροστά μέρος του παρκέ ήταν επιεικώς τραγική.

Το χειρότερο για τους πράσινους δεν ήταν ότι ήταν άστοχοι ή νευρικοί στην εκτέλεση με αποτέλεσμα να μην βρουν πόντους, απλά δεν είχαν κανένα πλάνο στην επίθεση, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο.

Ο Κέντρικ Ναν έπαιζε με το ένστικτο, όπως και ο Τσέντι Όσμαν, ο Σορτς ήταν παντελώς εκτός αγώνα και έτσι η απουσία του Σλούκα φάνηκε περισσότερο από ποτέ.

Ο Παναθηναϊκός τελείωσε το παιχνίδι με μόλις 13 ασίστ και οι 10 ήταν από τον Τζέριαν Γκραντ (!).

Χωρίς ίχνος δημιουργίας και μόλις 64 πόντους, προφανώς και οι πράσινοι δεν είχαν καμία τύχη να διεκδικήσουν κάτι καλό στην Ισπανία.

Ο Εργκίν Αταμάν σίγουρα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κάκιστη εικόνα του Παναθηναϊκού όχι μόνο στο πέμπτο παιχνίδι αλλά και γενικότερα μέσα στη χρονιά.

Οι πράσινοι δεν έπαιξαν ποτέ το μπάσκετ που μπορούσαν όλη τη σεζόν, έχοντας τεράστια προβλήματα στην άμυνα, ενώ κόντρα στη Βαλένθια είχαν θέματα και στην επίθεση.

Το σίγουρο είναι ότι η Βαλένθια ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε πανάξια στο Final Four.

Όπως όλα δείχνουν, ο κύκλος του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό θα ολοκληρωθεί στο φινάλε της σεζόν, με τους πράσινους να ετοιμάζονται να περάσουν σε νέα εποχή.