Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια / EUROKINISSI
Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague, ήρθε η πρώτη αντίδραση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Παναθηναϊκός ήταν απογοητευτικός στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς με τη Βαλένθια, ηττήθηκε με 81-64 στην Ισπανία και έμεινε εκτός Final Four της Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέλνει το δικό του μήνυμα για την επόμενη μέρα στο τριφύλλι.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/5/2026), έκανε στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο σχολίασε την ήττα των πράσινων.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έχοντας μαζί τον αγαπημένο του γάτο, έστειλε μήνυμα ανασύνταξης και αντίδρασης, λέγοντας μεταξύ άλλων: “Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε“.

