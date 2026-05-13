Ματίας Λεσόρ μετά το Βαλένθια – Παναθηναϊκός: «Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στο 5ο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και αποκλείστηκε από το Final Four, με τον Ματίας Λεσόρ να στέκεται στην εικόνα της ομάδας του και να ζητάει συγγνώμη από τους οπαδούς.

Λίγο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος στην κάμερα της Nova και δήλωσε ότι η ομάδα ήταν απροετοίμαστη για ένα τέτοιο παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Λεσόρ

«Είναι δύσκολο να το αναλύσεις. Μετά από μια τέτοια εμφάνιση, η αίσθησή μου είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Φαινόμασταν ανέτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν είναι η εικόνα που πρέπει να δείχνεις όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στο 2-0 δεν είναι αυτή η εικόνα. Είναι δύσκολο να περιγράψω τα συναισθήματα.

Ευχαριστώ τους οπαδούς που ήταν δίπλα μας ακόμη και σήμερα και μας στήριξαν. Συγγνώμη για την απογοήτευση και για ό,τι δείξαμε απόψε. Δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα γιατί δείξαμε τόσο κακή εικόνα. Πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα για τον κόσμο. Άμα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία για εμάς τους παίκτες, ας το κάνουμε για τους οπαδούς μας».