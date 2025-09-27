Εργκίν Αταμάν: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να παίξει στον Παναθηναϊκό στο μέλλον»

Ο Εργκίν Αταμάν ονειρεύεται τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε λίγα χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι θα ήθελε να αγωνιστεί σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA θα μπορούσε να παίξει στον Παναθηναϊκό.

Ο Τούρκος προπονητής αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και δήλωσε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δει τις δηλώσεις του “Greek Freak” περί επιστροφής στην Ελλάδα.

Όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στο “S Sport”

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο NBA. Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: “Πώς θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι;” Παίζει γκαρντ, μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο, να… χτυπήσει μέσα στο ζωγραφιστό. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, παίζει άμυνα. Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πολύ.

Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: “Θέλω να παίξω στην Ευρώπη μια μέρα”. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως ο Γιάννης παίξει για τον Παναθηναϊκό στο μέλλον!».