Ο Άαρον Ουάιτ υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση στο μετακάρπιο και πλέον ξεκινάει να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση.

Ο Αμερικανός πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού και νυν του Ερυθρού Αστέρα τραυματίστηκε σοβαρά στο φιλικό παιχνίδι του τριφυλλιού με τους Σέρβους στο Μόναχο και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Ο Ουάιτ ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη του κι ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του με ανάρτηση του στο twitter.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματα και τη συμπαράσταση. Υποβλήθηκα ήδη χθες βράδυ σε πετυχημένη επέμβαση και θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατό στα παρκέ. Δεν είναι ο τρόπος που ήθελα να αρχίσει η σεζόν για μένα, αλλά θα κάνω τα πάντα για να επιστρέψω υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου, τον Ερυθρό Αστέρα», τόνισε ο Αμερικανός φόργουορντ.

I want to thank everyone for the messages and support! I had a successful surgery last night and will be back on the court as soon as possible!! This is not how I wanted my season to start but will do everything I can to get healthy and return to help my team 💪🏻💪🏻 @kkcrvenazvezda