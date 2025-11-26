Εστράδα: «O Τσάμπι Αλόνσο θα απολυθεί εάν η Ρεάλ Μαδρίτης χάσει από τον Ολυμπιακό»

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στη La Liga και στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας της League Phase του Champions League. Το αρνητικό σερί της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο (3 ματς που δεν έχει πάρει το “τρίποντο”) σε συνάρτηση με την γκρίνια που υπάρχει στα αποδυτήρια των “μερένγκες”, έχει βάλει μεγάλα “σύννεφα” πάνω από τον Βάσκο τεχνικό.

Ο Πίπι Εστράδα υποστηρίζει ότι η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ έχει ήδη αποφασιστεί και ότι μια ήττα των “μερένγκες” στο ματς με τον Ολυμπιακό, θα φέρει εξελίξεις. Ο σχολιαστής στην εκπομπή “El Chiringuito” αποκάλυψε στη χθεσινή (25.11.2025) εκπομπή ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Άνχελ Σάντσες, συζήτησαν και κατέληξαν σε απόφαση σχετικά με το μέλλον του Βάσκου τεχνικού.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος έκανε λόγο για «συνομιλία υψηλής έντασης», όπου πάρθηκαν δραστικές αποφάσεις. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Εστράδα είχε τονίσει πως η πίστωση χρόνου του Αλόνσο θα διαρκούσε μέχρι το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι, στα μέσα Δεκεμβρίου, οπότε και θα κρινόταν το μέλλον του. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσίασε στην εκπομπή, η Ρεάλ Μαδρίτης ενδέχεται να κινηθεί πολύ νωρίτερα.

Όπως αναφέρθηκε “εάν την Τετάρτη η Ρεάλ χάσει από τον Ολυμπιακό, ο Τσάμπι Αλόνσο θα απομακρυνθεί». Μια απόφαση που, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει καμπή στον σχεδιασμό και την ποδοσφαιρική κατεύθυνση του συλλόγου. Ο Εστράδα πρόσθεσε ακόμη ότι «εδώ και καιρό βλέπουμε πως η ομάδα δεν λειτουργεί”. Παράλληλα, ο Εστράδα υπογράμμισε πως η Ρεάλ “.. δεν έχει κάνει ούτε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι” σε όλη τη σεζόν.