Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Εθνική Ιταλίας: Ο Μάρκο Σπίσου θα αγωνιστεί με το Νο33 του Ακίλε Πολονάρα στο Eurobasket 2025

Θα τιμήσει τον φίλο και συμπαίκτη του ο Ιταλός γκαρντ
Ο Μάρκο Σπίσου σε αγώνα της Ιταλίας (AP Photo
Ο Μάρκο Σπίσου σε αγώνα της Ιταλίας (AP Photo/Alejandro Granadillo)

Φοβερή κίνηση από τον Μάρκο Σπίσου στην εθνική Ιταλίας, αφού ο 30χρονος γκαρντ αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 33 στο Eurobasket 2025, για να τιμήσει τον Ακίλε Πολονάρα.

Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, ο Ακίλε Πολονάρα δίνει “μάχη” με τον καρκίνο και έχει απομακρυνθεί από το μπάσκετ, αλλά οι συμπαίκτες του δεν τον έχουν ξεχάσει και ο Μάρκο Σπίσου θα αγωνιστεί και για αυτόν στο Eurobasket 2025.

Όπως έκανε επίσημα γνωστό η εθνική Ιταλίας, ο γκαρντ της Σαραγόσα επέλεξε το νούμερο 33 που φορούσε ο Πολονάρα στους “ατζούρι”, για να δείξει με αυτό τον τρόπο ότι όλη ομάδα βρίσκεται στο πλευρό του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo