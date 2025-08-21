Εθνική Ιταλίας: Ο Μάρκο Σπίσου θα αγωνιστεί με το Νο33 του Ακίλε Πολονάρα στο Eurobasket 2025

Φοβερή κίνηση από τον Μάρκο Σπίσου στην εθνική Ιταλίας, αφού ο 30χρονος γκαρντ αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 33 στο Eurobasket 2025, για να τιμήσει τον Ακίλε Πολονάρα.

Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, ο Ακίλε Πολονάρα δίνει “μάχη” με τον καρκίνο και έχει απομακρυνθεί από το μπάσκετ, αλλά οι συμπαίκτες του δεν τον έχουν ξεχάσει και ο Μάρκο Σπίσου θα αγωνιστεί και για αυτόν στο Eurobasket 2025.

Όπως έκανε επίσημα γνωστό η εθνική Ιταλίας, ο γκαρντ της Σαραγόσα επέλεξε το νούμερο 33 που φορούσε ο Πολονάρα στους “ατζούρι”, για να δείξει με αυτό τον τρόπο ότι όλη ομάδα βρίσκεται στο πλευρό του.