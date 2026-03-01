Εθνική μπάσκετ: Εκτός ο Ρογκαβόπουλος με Μαυροβούνιο, ο Κακλαμανάκης στη δωδεκάδα

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα (02/03/26, 20:00), μετά την ήττα στο παιχνίδι των Άνω Λιοσίων και καλείται να απαντήσει με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μην ακολουθεί την αποστολή.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη γάμπα και έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ στο Μαυροβούνιο. Τη θέση του στη δωδεκάδα θα πάρει ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Ο Σπανούλης θα κληθεί να βρει λύσεις για να πάρει τη νίκη η Ελλάδα στην Ποντγκόριτσα, ούτως ώστε να επιστρέψουν τα χαμόγελα στην «επίσημη αγαπημένη».