Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου: Οι επιβλητικές φωτογραφίες των διεθνών στο διάδρομο του «Μαρακανά»

Η Εθνική ποδοσφαίρου ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση πριν το ματς με τη Σερβία στο Βελιγράδι
Ο Τζολάκης
Ο Τζολάκης στο «Μαρακανά»/ EUROKINISSI
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Η Εθνική ποδοσφαίρου είναι έτοιμη να ξεκινήσει το ταξίδι της στο Nations League ενάντια στη Σερβία (24/09/26, 21:45) στο Βελιγράδι και συγκεκριμένα στο «Μαρακανά», με τις φωτογραφίες των διεθνών από τον επιβλητικό διάδρομο του σταδίου να εντυπωσιάζουν.

Το φωτογραφικό υλικό της προπόνησης της Εθνικής ποδοσφαίρου στη Σερβία ξεχώρισε, καθώς οι παίκτες που περνούσαν από τον πανέμορφο διάδρομο με τις τοιχογραφίες έκλεψαν τις εντυπώσεις, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Nations League.

UEFA NATIONS LEAGUE 2026-2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026-2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026-2026
Οι Καρέτσας, Τζολάκης και Κυριακόπουλος στον επιβλητικό διάδρομο του «Μαρακανά»/ EUROKINISSI

Οι Έλληνες παίκτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την ιστορική πρώτη τους αναμέτρηση στη League A του Nations League και μένει να αποδείξουν στο γήπεδο την ποιότητα του ελληνικού ρόστερ, όπως δήλωσε και ο Παναγιώτης Ρέτσος.

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