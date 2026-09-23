Ρόδρι: «Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τα πάντα για να με πάρει και έκανε δύσκολη την απόφαση να πάω στην Μπαρτσελόνα»

Ο Ρόδρι στα 30 του αποφάσισε να αφήσει την Μάντσεστερ Σίτι για να επιστρέψει στην Ισπανία με τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης να δίνουν μάχη για την υπογραφή του, με τους Καταλανούς να κερδίζουν λόγω του τρόπου παιχνιδιού τους.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Ρόδρι στο ραδιοφωνικό σταθμό «Cope» παραδέχτηκε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τα πάντα το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει, όμως αυτός αποφάσισε να συνεχίσει την σπουδαία καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ρεάλ προσπάθησε σκληρά. Ήθελαν να με υπογράψουν, είχαμε απευθείας επαφές και έκαναν τα πάντα για να με αποκτήσουν. Έκαναν την απόφασή μου δύσκολη. Είμαι ευγνώμων. Δεν θα πω αν μίλησα με τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Μίλησα με ανθρώπους μέσα από την ομάδα και εκτιμώ το ενδιαφέρον τους», τόνισε ο Ισπανός αμυντικός χαφ.

Ο Ρόδρι σχολίασε και το ντέρμπι της Ρεάλ με την Ατλέτικο, που σήκωσε μεγάλη κουβέντα στην Ισπανία για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Rodri, sobre la polémica del derbi



"Quizás sí se podía sacar la roja a Kang-In Lee"



"Está bien defender tu club, pero hasta cierto punto"



La entrevista completa, esta noche, en #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Cf3Qgcn5SW — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 23, 2026

«Από ποδοσφαιρικής άποψης, ήταν ένας ισορροπημένος αγώνας. Η Ατλέτικο ήταν καλύτερη, έλεγχε το παιχνίδι, πήρε καλύτερες αποφάσεις και νομίζω ότι άξιζε τη νίκη. Υπήρξαν και κάποια περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Το φάουλ του Ρομέρο ήταν πιο δύσκολο να καταλογιστεί, αλλά ίσως αυτό του Κανγκ-ιν, το οποίο δεν νομίζω ότι ήταν σκόπιμο, νομίζω ότι δικαιολογούσε κόκκινη κάρτα.

Οι διαιτητές μπορεί μερικές φορές να κάνουν λάθη αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι τόσο σημαντικά σε μια σεζόν 38 αγώνων. Είναι επιζήμιο για το ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους συζητήσεις. Είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι κάνουμε λάθη. Είναι εντάξει να υπερασπίζεσαι τον σύλλογό σου και τη θέση σου, αλλά μόνο μέχρι ενός σημείου», τόνισε.