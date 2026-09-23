Ο Αρμάντο Γκονζάλες εντάχθηκε με καθυστέρηση στις προπονήσεις της Εθνικής Μεξικού

Ο Αρμάντο Γκονζάλες άφησε για λίγο την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό για να ενταχθεί στην Εθνική ομάδα του Μεξικού, όπου θα δώσει φιλικά με την Κολομβία (27/09/26), το Περού (30/09/26), τις ΗΠΑ (04/10/26) και τη Χιλή (07/10/26).

Την Τετάρτη (23/09/26) ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Μεξικού ο Αρμάντο Γκονζάλες, καθώς εξαιτίας της γραφειοκρατίας στις ΗΠΑ έχασε την ενδιάμεση πτήση για την πατρίδα του, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει στο ραντεβού του με την Εθνική του ομάδα.

¡EL TRI YA TRABAJA CON PLANTEL COMPLETO!



Con Armando “Hormiga” González integrado al grupo, la Selección Mexicana continúa su preparación en el CAR de cara al esperado debut de Rafa Márquez como director técnico.



Comienza una nueva etapa para México y las miradas… pic.twitter.com/3FIFbN2WLU — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) September 23, 2026

Ο «Ορμίγκα» θα κοντραριστεί με τον επίσης, ερυθρόλευκο, Πουέρτα, καθώς το Μεξικό θα δώσει φιλική αναμέτρηση με την Κολομβία.