Αθλητικά

Ο Αρμάντο Γκονζάλες εντάχθηκε με καθυστέρηση στις προπονήσεις της Εθνικής Μεξικού

Ο «Ορμίγκα» ενσωματώθηκε με καθυστέρηση στις προπονήσεις του Μεξικού λόγω γραφειοκρατίας
Ο Αρμάντο Γκονζάλες
Ο Αρμάντο Γκονζάλες με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Αρμάντο Γκονζάλες άφησε για λίγο την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό για να ενταχθεί στην Εθνική ομάδα του Μεξικού, όπου θα δώσει φιλικά με την Κολομβία (27/09/26), το Περού (30/09/26), τις ΗΠΑ (04/10/26) και τη Χιλή (07/10/26).

Την Τετάρτη (23/09/26) ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Μεξικού ο Αρμάντο Γκονζάλες, καθώς εξαιτίας της γραφειοκρατίας στις ΗΠΑ έχασε την ενδιάμεση πτήση για την πατρίδα του, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει στο ραντεβού του με την Εθνική του ομάδα.

Ο «Ορμίγκα» θα κοντραριστεί με τον επίσης, ερυθρόλευκο, Πουέρτα, καθώς το Μεξικό θα δώσει φιλική αναμέτρηση με την Κολομβία.

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