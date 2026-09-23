Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Εμλάκ Κονούτ 68-91: Ήττα με κάτω τα χέρια και αποκλεισμός για το τριφύλλι από τη Euroleague γυναικών

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν στο Eurocup
Η Ιωάννα Κριμίλη
Η Ιωάννα Κριμίλη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε στο κλειστό του Χολαργού και γνώρισε μία βαριά ήττα με 68-91 από την Εμλάκ Κονούτ και αποκλείστηκε από τη Euroleague γυναικών.

Οι αθλήτριες του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν πολύ άσχημα το μονό ματς των προκριματικών της Euroleague γυναικών και ουσιαστικά έχασε από νωρίς τη μάχη της πρόκρισης στη regular season της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έβαλε μόνο τρεις πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης και βρέθηκε από πολύ νωρίς στο -25, διαφορά που δύσκολα ανατρέπεται. Ανέβασαν ρυθμό προς το τέλος με τη χαλάρωση των αντιπάλων τους να βοηθάει στο να μειωθεί η διαφορά του σκορ.

Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει στην Ευρώπη και στο Eurocup, με στόχο μια καλή πορεία στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 3-28, 28-32, 20-17, 23-16

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φόρμαν 12 (2), Σταμολάμπρου 9 (2), Μπεντζέντι 9 (2), Κέιβ 3, Πρινς 12, Χατζηλεοντή 10, Κριμίλη 4, Κάρτερ 9.

Εμλάκ Κονούτ (Αλκάς): Ουλουφέρ 6 (2), Ούλκερ 2, Κουναγί 19 (1), Τσελίκ, Ουζούνογλου 6 (1), Λελίκ 10 (1), Μπαλκάν, Άλεν 18 (4), Τσαλισκάν, Μαβούνγκα 19 (3), Πένα 11 (1).

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