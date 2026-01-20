Αθλητικά

Εθνική πόλο ανδρών: Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού

Σε αυτό το ματς θα κριθεί εάν η γαλανόλευκη θα “καθαρίσει” για πρώτη φορά ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό του πόλο
Η Ουγγαρία νίκησε την Ισπανία στα πέναλτι με 4-3 (12-12 κ.δ.) κατέκτησαν τη 2η θέση στον Ε’ Όμιλο του Ευρωπαϊκού πόλο ανδρών και… πέφτει πάνω στην Εθνική πόλο των ανδρών.

Το Ελλάδα – Ουγγαρία θα είναι ο δεύτερος χρονικά ημιτελικός του Ευρωπαϊκού στο πόλο, που γίνεται στο Βελιγράδι (23.01.2026, 21:30, newsit.gr).

Ημιτελικοί

1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: Σερβία – Κροατία ή Ιταλία

2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: Ελλάδα – Ουγγαρία

Τελικοί

Μικρός Τελικός – 25/01 18:00

Μεγάλος Τελικός – 25/01 21:30

