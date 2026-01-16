Εθνική πόλο γυναικών: Οι επιλογές του Παυλίδη για την προετοιμασία της Βουδαπέστης

Η αντίστροφη μέτρηση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών έχει ξεκινήσει και ο Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε την αποστολή για τη Βουδαπέστη, όπου και θα γίνει το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών θα διεξαχθεί στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου και η Εθνική Ελλάδας θα παραταχθεί εκεί με 15 αθλήτριες, αφού θα χρειαστεί να “κοπούν” τρεις από αυτές στη Βουδαπεστη.

Οι επιλογές του Παυλίδη

Άλιμος: Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα

Γλυφάδα: Ελένη Γρηγοροπούλου, Νικολέτα Κυριακοπούλου

Εθνικός: Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Ευγενία Τζούρκα

Βουλιαγμένη: Νεφέλη Άννα Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού

Ολυμπιακός: Διονυσία Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά

Φερεντσβάρος: Ελευθερία Πλευρίτου