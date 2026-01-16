Αθλητικά

Εθνική πόλο: Ο Ντίνος Γενηδουνιάς τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές και χάνει Τουρκία και Ιταλία

Επιστρέφει στον αγώνα με τη Ρουμανία
Τις υπηρεσίες του Ντίνου Γενηδουνιά θα στερηθεί η Εθνική πόλο των ανδρών στα επόμενα δύο της παιχνίδια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο διεθνής Έλληνας πολίστας τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την αποβολή του στο παιχνίδι με την Κροατία, καθώς κρίθηκε ότι έκανε αντιαθλητική ενέργεια.

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς θα είναι απών από το παιχνίδι με την Τουρκία το Σάββατο αλλά και αυτό με την Ιταλία την Δευτέρα και θα επιστρέψει στο παιχνίδι με τη Ρουμανία την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική πόλο είναι το απόλυτο φαβορί για να βρεθεί στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αρκεί να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της κόντρα σε Ρουμανία και Τουρκία, αλλά και κόντρα στην ισχυρή Ιταλία.

