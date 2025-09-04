Eurobasket 2025: Ο Γιάννης Μπορούσης διέκοψε συνέντευξη του Ρούντι Φερνάντεθ για να βγάλουν φωτογραφία

Αθλητικά

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία σε “τελικό” για την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025 και ο Γιάννης Μπουρούσης με τον Ρούντι Φερνάντεθ βρίσκονται στην Κύπρο για να παρακολουθήσουν από κοντά το ματς.

Ο Γιάννης Μπορούσης και ο Ρούντι Φερνάντεθ έχουν τιμήσει με τη σειρά τους την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας και της Ισπανίας αντίστοιχα, αλλά πλέον έχουν αφήσει πίσω την αντιπαλότητα του παρκέ και χάρισαν ένα ωραίο στιγμιότυπο στο Eurobasket 2025.

Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης έδινε συνέντευξη για το Ισπανία – Ελλάδα και ο παλαίμαχος Καρδιτσιώτης σέντερ τον διέκοψε για να βγάλουν μία… selfie φωτογραφία, που κατεγράφη και στην κάμερα.

Φοβερή στιγμή στο περιθώριο του Ισπανία – Ελλάδα.

