Πανσερραϊκός: Νέο μετεγγραφικό ban από τη FIFA

Ο Πανσερραϊκός δέχθηκε νέα απαγόρευση μετεγγραφών από τη FIFA για οφειλές σε ποδοσφαιριστές του, με την ποινή να αφορά τις επόμενες τρεις μετεγγραφικές περιόδους για την ομάδα των Σερρών.

Την ώρα που ο Πανσερραϊκός δίνει “μάχη” για την παραμονή του στη Super League, έχοντας κάνει ένα φοβερό ντεμαράζ στα πλέι άουτ της διοργάνωσης, καλείται να αντιμετωπίσει και κάποια οικονομικά ζητήματα, αφού αυτό ήταν το δεύτερο ban από τη FIBA.

Η ομάδα των Σερρών είχε τακτοποιήσει τις οφειλές της την προηγούμενη σεζόν και κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και τώρα, ώστε να αποφευχθεί η απαγόρευση μετεγγραφών για τον επόμενο χρόνο.