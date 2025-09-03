Eurobasket 2025: Ο Νίκολα Βούτσεβιτς αποσύρθηκε από την Εθνική Μαυροβουνίου

Ο αγώνας ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και τη Μεγάλη Βρετανία (ήττα με 89-83) αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Νίκολα Βούτσεβιτς. Στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς έφτασε κοντά στο triple double με 31 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ωστόσο η επίδοσή του δεν ήταν αρκετή για να προκριθεί η χώρα του στα νοκ – άουτ του Eurobasket.

Το Μαυροβούνιο δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα η Σουηδία να βγαίνει κερδισμένη, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει στους «16» του Eurobasket.

Kάπως έτσι και μετά από αυτό το άδοξο φινάλε, ο Βούτσεβιτς ανέφερε:

«Είναι κρίμα για εμένα να τελειώνω με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να παίξω περισσότερο, να είμαι στη Ρίγα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και, το πιο σημαντικό, τους οπαδούς για όλα όσα έκαναν σε όλη την καριέρα μου με την εθνική ομάδα. Ήταν τιμή μου να παίξω εδώ, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Απόλαυσα να παίζω εδώ, αλλά ήρθε η ώρα μια νέα γενιά να αφήσει το στίγμα της».

Ο Βούτσεβιτς αγωνίστηκε και στα 5 παιχνίδια του Μαυροβουνίου στo Eurobasket, έχοντας μέσο όρο 20,8 πόντους, 11,6 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 0,8 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα.

Στην καριέρα του με τη φανέλα της Εθνικής ανδρών του Μαυροβουνίου, ο Νίκολα Βούτσεβιτς συμμετείχε σε 4 Ευρωμπάσκετ και σε 2 Παγκόσμια Κύπελλα.