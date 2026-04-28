Euroleague, FIBA και NBA Europe συναντήθηκαν σε θετικό κλίμα στην Ελβετία

Εκπρόσωποι της Euroleague, του NBA Europe και της FIBA πραγματοποίησαν συνάντηση σήμερα (28/04/26) στην πόλη Μι της Ελβετίας για να μιλήσουν για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τις πιθανές προοπτικές συνεργασίας των τριών πλευρών.

Οι συζητήσεις έγιναν σε εποικοδομητικό κλίμα και σύμφωνα με την κοινή ενημέρωση των Euroleague, NBA Europe και FIBA ο διάλογος θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, μιας και ακόμα δεν έχουν παρθεί αποφάσεις.

«Εκπρόσωποι της Euroleague Basketball, της FIBA και του NBA συναντήθηκαν σήμερα στα γραφεία της FIBA στην πόλη Μι της Ελβετίας, όπου πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας.

Και οι τρεις πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο τις επόμενες εβδομάδες», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.