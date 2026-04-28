Αποθέωση για Γιώργο Μπαρτζώκα πριν το Ολυμπιακός – Μονακό

Ολυμπιακός και Μονακό κοντράρονται στο κατάμεστο ΣΕΦ (21:00), στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs της φετινής Euroleague, με φόντο το Final 4 της Αθήνας. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κρατήσει “αλώβητη” την έδρα του κι έτσι να πάρει την πρόκριση, με μια νίκη στο Πριγκιπάτο.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του Ολυμπιακός – Μονακό, το ΣΕΦ… σηκώθηκε στο πόδι κατά την είσοδο του Γιώργου Μπαρτζώκα στο παρκέ, με τον Έλληνα τεχνικό των Πειραιώτών να ακούει ρυθμικά το όνομά του από τον κόσμο της ομάδας.

Βλέποντας για μια ακόμα φορά την αγάπη του κόσμου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντέδρασε με ένα ζεστό χειροκρότημα!