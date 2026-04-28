Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Μέσα Γκριγκόνις και Τολιόπουλος, εκτός ο Καλαϊτζάκης

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να βάλει στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού τον Μάριους Γκριγκόνις και τον Βασίλη Τολιόπουλο, αφήνοντας εκτός τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Εκτός, φυσικά, είναι και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος θα χάσει όλη τη σειρά με τη Βαλένθια, αλλά και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέις-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου.