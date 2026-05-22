Euroleague: Στις 16 Ιουλίου η απόφαση για Μονακό και Μπουργκ

Η “καρδιά” της Euroleague χτυπάει αυτή την ώρα στο Telekom Center Athens για το Final Four, αλλά ταυτόχρονα “τρέχουν” και οι εξελίξεις για τη νέα σεζόν στη διοργάνωση, με Μονακό και Μπουργκ.

Σύμφωνα με το «basketnews», η Euroleague αναμένεται να ανακοινώσει στις 16 Ιουλίου την απόφασή της για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τη Μονακό και την Μπουργκ να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Οι Μονεγάσκοι αντιμετώπισαν φέτος σημαντικά οικονομικά προβλήματα και κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί την επόμενη σεζόν, ενώ η Μπουργκ εξασφάλισε το “εισιτήριό” της μέσω του Eurocup, αλλά δεν έχει βρει ακόμη τους πόρους για να υποστηρίξει το απαιτούμενο μπάτζετ για να συμμετάσχει στη Euroleague.