Ο Νίκος Γκάλης στο T- Center για τον ημιτελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ

Ο Νίκος Γκάλης έφτασε στο T- Center για να παρακολουθήσει από κοντά το ματς του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ (22/05/26, 18:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και να ζήσει την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει ήδη οι οπαδοί των δύο ομάδων.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ δεν θα μπορούσε να λείπει από το Final Four που διεξάγεται στην Αθήνα, στο οποίο συμμετέχει μάλιστα και ο Ολυμπιακός. Στο γήπεδο αναμένεται να βρεθούν σπουδαίες μορφές του ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου μπάσκετ.

Εκεί είναι και ο Δήμος Ντικούδης, που είναι στη διοίκηση της ΕΟΚ, όπως και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.