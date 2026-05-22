Ο Αλπερέν Σενγκούν εμφανίστηκε στο Telekom Center και αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού

Το “παρών” στο Telekom Center έδωσε ο Αλπερέν Σενγκούν, προκειμένου να παρακολουθήσει τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Οι υποχρεώσεις του Αλπερέν Σενγκούν στο φετινό πρωτάθλημα του NBA ολοκληρώθηκαν γρήγορα μετά τον πρόωρο αποκλεισμό των Ρόκετς στα πλέι οφ της Δύσης και έτσι ο Τούρκος σέντερ βρήκε την ευκαιρία να έρθει στην Ευρώπη και να παρακολουθήσει το Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν γεμίσει σχεδόν κάθε γωνιά του γηπέδου, δεν υποδέχθηκαν με τον… καλύτερο τρόπο τον Σενγκούν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SPORT24 (@sport24)

Ο Τούρκος σέντερ αποδοκιμάστηκε έντονα από τον ερυθρόλευκο κόσμο και πήρε τη θέση του στο γήπεδο.