Αθλητικά

Ο Αλπερέν Σενγκούν εμφανίστηκε στο Telekom Center και αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού

Οι Πειραιώτες δεν υποδέχθηκαν με τον καλύτερο... τρόπο τον Τούρκο ΝΒΑερ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το “παρών” στο Telekom Center έδωσε ο Αλπερέν Σενγκούν, προκειμένου να παρακολουθήσει τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Οι υποχρεώσεις του Αλπερέν Σενγκούν στο φετινό πρωτάθλημα του NBA ολοκληρώθηκαν γρήγορα μετά τον πρόωρο αποκλεισμό των Ρόκετς στα πλέι οφ της Δύσης και έτσι ο Τούρκος σέντερ βρήκε την ευκαιρία να έρθει στην Ευρώπη και να παρακολουθήσει το Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν γεμίσει σχεδόν κάθε γωνιά του γηπέδου, δεν υποδέχθηκαν με τον… καλύτερο τρόπο τον Σενγκούν.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SPORT24 (@sport24)

Ο Τούρκος σέντερ αποδοκιμάστηκε έντονα από τον ερυθρόλευκο κόσμο και πήρε τη θέση του στο γήπεδο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
315
240
162
145
129
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo