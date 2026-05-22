Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Telekom Center για το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Το “παρών” στο Telekom Center έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Euroleague.

Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τον Ολυμπιακό, έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού, με αρκετούς φίλους των ερυθρολεύκων να αναγνωρίζουν τον Νίκο Οικονομόπουλο κατά την είσοδό του.

Ο Οικονομόπουλος πηγαίνει συχνά στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ενώ είδε από κοντά και τα δύο παιχνίδια των Πειραιωτών με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague.