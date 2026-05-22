Αθλητικά

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Telekom Center για το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

O γνωστός λαϊκός τραγουδιστής είναι οπαδός του Ολυμπιακού
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το “παρών” στο Telekom Center έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Euroleague.

Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τον Ολυμπιακό, έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού, με αρκετούς φίλους των ερυθρολεύκων να αναγνωρίζουν τον Νίκο Οικονομόπουλο κατά την είσοδό του.

Ο Οικονομόπουλος πηγαίνει συχνά στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ενώ είδε από κοντά και τα δύο παιχνίδια των Πειραιωτών με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
315
240
162
145
129
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo