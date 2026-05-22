Αθλητικά

Ο Γιώργος Λάνθιμος στο πλευρό του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενερμπαχτσέ

Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης είναι γνωστός για την αγάπη του για τους Πειραιώτες
Ο Γιώργος Λάνθιμος στο T- Center/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι στο T- Center για να στηρίξει τον αγαπημένο του Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final Four κόντρα στη Φενερμπαχτσέ (22/05/26, 18:00, Newsit.gr, Novasports Prime).

Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης του Hollywood, Γιώργος Λάνθιμος είναι γνωστός θαμώνας του ΣΕΦ και αυτή τη φορά θα είναι δίπλα στον Ολυμπιακό στο T- Center στοχεύοντας να πανηγυρίσει την πρόκριση της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό της Euroleague.

Τα τελευταία χρόνια ο Λάνθιμος δεν χάνει αγώνα των Πειραιωτών όταν βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει υποχρεώσεις στο εξωτερικό και θα δώσει το παλμό στο T- Center μαζί με 10.000 φίλους του Ολυμπιακού.

