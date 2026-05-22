Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε live ο ημιτελικός της Euroleague

Η μεγάλη ώρα για τον Ολυμπιακό έφθασε! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε… παρέλαση μέχρι το Final Four της Αθήνας και πλέον αντιμετωπίζει την περσινή πρωταθλήτρια, Φενέρμπαχτσε, για την πρόκριση στον τελικό της Euroleague.
13-5 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
12-5 με τρίποντο του Ντε Κολό μειώνει η Φενέρμπαχτσε
12-2 με τον Μπιρτς να σπάει το... ρόδι για τη Φενέρμπαχτσε, τρία λεπτά πριν τη λήξη του 10λέπτου
12-0 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ που έχει 8 πόντους
10-0 με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στο ματς
6 λεπτά χωρίς καλάθι είναι πλέον η Φενέρμπαχτσε
Ο Ολυμπιακός βρήκε τα πρώτα εύστοχα σουτ με τον Ντόρσεϊ και ξεκίνησε με το... δεξί το ματς, αφού η Φενέρμπαχτσε δεν έχει βρει ούτε ένα εύκολο σουτ μέχρι στιγμής στο ματς
8-0 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
5-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός
Ένα καλάθι σε τέσσερα λεπτά στο ματς
0/4 σουτ για τη Φενέρμπαχτσε και τρία λάθη
2-0 με... περιπετειώδη τρόπο από τον Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό
2 λεπτά χωρίς καλάθι ο πρώτος ημιτελικός της Euroleague
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο γήπεδο
Νευρικές οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, με λάθη και αστοχία
Άστοχος και ο Βεζένκοφ στο πρώτο καλάθι
Άστοχος ο Μέλι από τη γωνία
Πρώτη επίθεση για τη Φενέρμπαχτσε
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Τάκερ, Χολ, Μέλι, Μπιμπέροβιτς και Μπιρτς
Μέσα σε αποθέωση η παρουσίαση των παικτών του Ολυμπιακού, αφού οι οπαδοί του έχουν "κυριαρχήσει" στην κερκίδα
Σημαίες των τεσσάρων ομάδων του Final Four κάνουν τώρα την εμφάνισή τους μέσα στο παρκέ
Έχουν βγει στο παρκέ οι δύο ομάδες και ετοιμάζονται για την παρουσίασή τους
Διαιτητές του αγώνα είναι ο Ισπανός, Κάρλος Περούγκα, ο Κροάτης Σρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος, Μίλαν Νέντοβιτς
Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Γουέιντ Μπόλντγουιν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Νάντο Ντε Κολό, Νίκολο Μέλι, Μπόνζι Κόλσον, Ντεβόν Χολ, Κρις Σίλβα, Ονουλάρπ Μπιτίμ, Μπράντον Μπόστον , Μετεκάν Μπιρσέν, Κεμ Μπιρτς
Τόμας Ουόκαπ, Κόρι Τζόζεφ, Τάϊλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτλινοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Παπανικολάου, Ταϊρίκ Τζόουνς, Σακίλ Μακίσικ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνίε, Σάσα Βεζένκοφ
Για τον Ολυμπιακό, αυτή θα είναι η 5η σερί χρονιά στο Final Four της Euroleague, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της
Η "μάχη" τους στο Final Four θα γίνει πάντως σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens, όπου οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεχωρίζουν στις κερκίδες
Ο Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα "μονομαχήσουν" έτσι για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα είναι το φαβορί, όποια και από τις δύο ομάδες κι αν περάσει
Θα αντιμετωπίσει έτσι τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά, με την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης να καταλήγει στην 4η θέση της αρχικής κατάταξης, αλλά να περνάει εύκολα από τα πλέι οφ, με 3-1 επί της Ζαλγκίρις
Μετά από μία φοβερή σεζόν στην κανονική΄περίοδο της Euroleague, o Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κατάταξης και στη συνέχεια έκανε... περίπατο κόντρα στη Μονακό στα πλέι οφ, φθάνοντας με επιβλητικό τρόπο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά της Euroleague