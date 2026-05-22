Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε live ο ημιτελικός της Euroleague

«Μάχη» πρόκρισης για Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens, με τον νικητή να παίρνει το «εισιτήριο» για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης
Ο Ντόρσεϊ πανηγυρίζει κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Η μεγάλη ώρα για τον Ολυμπιακό έφθασε! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε… παρέλαση μέχρι το Final Four της Αθήνας και πλέον αντιμετωπίζει την περσινή πρωταθλήτρια, Φενέρμπαχτσε, για την πρόκριση στον τελικό της Euroleague.

18:16 | 22.05.2026

13-5 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

18:16 | 22.05.2026

12-5 με τρίποντο του Ντε Κολό μειώνει η Φενέρμπαχτσε

18:15 | 22.05.2026

12-2 με τον Μπιρτς να σπάει το... ρόδι για τη Φενέρμπαχτσε, τρία λεπτά πριν τη λήξη του 10λέπτου

18:13 | 22.05.2026

12-0 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ που έχει 8 πόντους

18:13 | 22.05.2026
Νέο τάιμ άουτ
18:12 | 22.05.2026

10-0 με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στο ματς

18:10 | 22.05.2026

6 λεπτά χωρίς καλάθι είναι πλέον η Φενέρμπαχτσε

18:10 | 22.05.2026

Ο Ολυμπιακός βρήκε τα πρώτα εύστοχα σουτ με τον Ντόρσεϊ και ξεκίνησε με το... δεξί το ματς, αφού η Φενέρμπαχτσε δεν έχει βρει ούτε ένα εύκολο σουτ μέχρι στιγμής στο ματς

18:10 | 22.05.2026
Τάιμ άουτ
18:09 | 22.05.2026

8-0 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

18:08 | 22.05.2026

5-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός

18:08 | 22.05.2026

Ένα καλάθι σε τέσσερα λεπτά στο ματς

18:06 | 22.05.2026

0/4 σουτ για τη Φενέρμπαχτσε και τρία λάθη

18:06 | 22.05.2026

2-0 με... περιπετειώδη τρόπο από τον Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό

18:05 | 22.05.2026

2 λεπτά χωρίς καλάθι ο πρώτος ημιτελικός της Euroleague

18:04 | 22.05.2026

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο γήπεδο

 

EUROLEAGUE FINAL-4 2025-2026 ΑΘΗΝΑ / 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ.
18:03 | 22.05.2026

Νευρικές οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, με λάθη και αστοχία

18:03 | 22.05.2026

Άστοχος και ο Βεζένκοφ στο πρώτο καλάθι

18:03 | 22.05.2026

Άστοχος ο Μέλι από τη γωνία

18:02 | 22.05.2026

Πρώτη επίθεση για τη Φενέρμπαχτσε

18:01 | 22.05.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
18:01 | 22.05.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

18:00 | 22.05.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

17:58 | 22.05.2026
Η πεντάδα της Φενέρμπαχτσε

Τάκερ, Χολ, Μέλι, Μπιμπέροβιτς και Μπιρτς

17:56 | 22.05.2026

Μέσα σε αποθέωση η παρουσίαση των παικτών του Ολυμπιακού, αφού οι οπαδοί του έχουν "κυριαρχήσει" στην κερκίδα

17:56 | 22.05.2026

Σημαίες των τεσσάρων ομάδων του Final Four κάνουν τώρα την εμφάνισή τους μέσα στο παρκέ

17:55 | 22.05.2026
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Κοκκίνισε το T- Center με 10.000 ερυθρόλευκους φιλάθλους να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα
Τη μάχη της κερκίδας έχουν κερδίσει ήδη οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Final Four
17:55 | 22.05.2026
Ο Νίκος Γκάλης
Ο Νίκος Γκάλης στο T- Center για τον ημιτελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ
Ο «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ θα παρακολουθήσει από κοντά το Final Four της Αθήνας
17:55 | 22.05.2026
Ο Γιώργος Λάνθιμος
Ο Γιώργος Λάνθιμος στο πλευρό του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενερμπαχτσέ
Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης είναι γνωστός για την αγάπη του για τους Πειραιώτες
17:54 | 22.05.2026
Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Telekom Center για το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
O γνωστός λαϊκός τραγουδιστής είναι οπαδός του Ολυμπιακού
17:53 | 22.05.2026
Ο Αλπερέν Σενγκούν εμφανίστηκε στο Telekom Center και αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού
Οι Πειραιώτες δεν υποδέχθηκαν με τον καλύτερο... τρόπο τον Τούρκο ΝΒΑερ
17:51 | 22.05.2026

Έχουν βγει στο παρκέ οι δύο ομάδες και ετοιμάζονται για την παρουσίασή τους

17:49 | 22.05.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι ο Ισπανός, Κάρλος Περούγκα, ο Κροάτης Σρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος, Μίλαν Νέντοβιτς

17:49 | 22.05.2026
Η 12άδα της Φενέρμπαχτσε

Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Γουέιντ Μπόλντγουιν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Νάντο Ντε Κολό, Νίκολο Μέλι, Μπόνζι Κόλσον, Ντεβόν Χολ, Κρις Σίλβα, Ονουλάρπ Μπιτίμ, Μπράντον Μπόστον , Μετεκάν Μπιρσέν, Κεμ Μπιρτς

17:48 | 22.05.2026
Η 12άδα του Ολυμπιακού

Τόμας Ουόκαπ, Κόρι Τζόζεφ, Τάϊλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτλινοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Παπανικολάου, Ταϊρίκ Τζόουνς, Σακίλ Μακίσικ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνίε, Σάσα Βεζένκοφ

17:46 | 22.05.2026
17:46 | 22.05.2026

Για τον Ολυμπιακό, αυτή θα είναι η 5η σερί χρονιά στο Final Four της Euroleague, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της

17:35 | 22.05.2026

To Telekom Center Athens φιλοξενεί φέτος το Final Four της Euroleague και από νωρίς συγκέντρωσε οπαδούς όλων των ομάδων, αλλά και πλήθος προσωπικοτήτων του μπάσκετ

 

Final Four Euroleague: Όσα συνέβησαν στο Telekom Center πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Γιώργος Γεραπετρίτης, Λάνθιμος, Λεύτερης Πετρούνιας και Νίκος Οικονομοπούλος βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο Telekom Center
17:34 | 22.05.2026

Η "μάχη" τους στο Final Four θα γίνει πάντως σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens, όπου οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεχωρίζουν στις κερκίδες

17:34 | 22.05.2026

Ο Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα "μονομαχήσουν" έτσι για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα είναι το φαβορί, όποια και από τις δύο ομάδες κι αν περάσει

17:32 | 22.05.2026

Θα αντιμετωπίσει έτσι τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά, με την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης να καταλήγει στην 4η θέση της αρχικής κατάταξης, αλλά να περνάει εύκολα από τα πλέι οφ, με 3-1 επί της Ζαλγκίρις

17:31 | 22.05.2026

Μετά από μία φοβερή σεζόν στην κανονική΄περίοδο της Euroleague, o Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κατάταξης και στη συνέχεια έκανε... περίπατο κόντρα στη Μονακό στα πλέι οφ, φθάνοντας με επιβλητικό τρόπο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four

17:23 | 22.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά της Euroleague

17:23 | 22.05.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
