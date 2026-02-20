Europa League: Αυτές είναι οι πιθανότητες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης

Σε μειονεκτική θέση εμφανίζονται να βρίσκονται Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, όσον αφορά τις πιθανότητες πρόκρισής τους στη φάση των “16” του Europa League, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε εντός έδρας από την Θέλτα με 2-1, ενώ -λίγο μετά- ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την εκπληκτική εμφάνιση του Ανδρέα Τετέι και έμεινε στο 2-2 με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τον γνωστό λογαριασμό στατιστικών ποδοσφαίρου, Football Meets Data, οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν λιγότερες του 50% πιθανότητες για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει 33% πιθανότητα πρόκρισης με την τσέχικη ομάδα να έχει το 67% υπέρ της για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του “εισιτηρίου” για τους “16”.

Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα από τη Θέλτα στην Τούμπα έχει ακόμη λιγότερες, μόλις 13%, έναντι 87% των Ισπανών.

To qualify for UEL Round of 16 (as of 19 Feb);



99.6% Stuttgart​

99% Nottingham Forest​

96% Genk​

93% Bologna​

87% Celta Vigo​

74% Crvena Zvezda​

67% Viktoria Plzeň​

57% Ludogorets​

—

43% Ferencváros​

33% Panathinaikos​

26% Lille​

13% … pic.twitter.com/W4f9G3owhV — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 19, 2026

Φυσικά, όλα θα ξεκαθαρίσουν εντός αγωνιστικού χώρου…