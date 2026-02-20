Europa League: Αυτές είναι οι πιθανότητες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης

Σε μειονεκτική θέση εμφανίζονται να βρίσκονται Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, όσον αφορά τις πιθανότητες πρόκρισής τους στη φάση των “16” του Europa League, σύμφωνα με το Football Meets Data.
Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε εντός έδρας από την Θέλτα με 2-1, ενώ -λίγο μετά- ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την εκπληκτική εμφάνιση του Ανδρέα Τετέι και έμεινε στο 2-2 με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τον γνωστό λογαριασμό στατιστικών ποδοσφαίρου, Football Meets Data, οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν λιγότερες του 50% πιθανότητες για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa League.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει 33% πιθανότητα πρόκρισης με την τσέχικη ομάδα να έχει το 67% υπέρ της για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του “εισιτηρίου” για τους “16”.
Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα από τη Θέλτα στην Τούμπα έχει ακόμη λιγότερες, μόλις 13%, έναντι 87% των Ισπανών.
To qualify for UEL Round of 16 (as of 19 Feb);— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 19, 2026
99.6% Stuttgart
99% Nottingham Forest
96% Genk
93% Bologna
87% Celta Vigo
74% Crvena Zvezda
67% Viktoria Plzeň
57% Ludogorets
—
43% Ferencváros
33% Panathinaikos
26% Lille
13% … pic.twitter.com/W4f9G3owhV
Φυσικά, όλα θα ξεκαθαρίσουν εντός αγωνιστικού χώρου…