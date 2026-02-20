Αθλητικά

Europa League: Αυτές είναι οι πιθανότητες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης

Ο γνωστός λογαριασμός στατιστικών ποδοσφαίρου, Football Meets Data, έκανε την εκτίμησή του
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Σε μειονεκτική θέση εμφανίζονται να βρίσκονται Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, όσον αφορά τις πιθανότητες πρόκρισής τους στη φάση των “16” του Europa League, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε εντός έδρας από την Θέλτα με 2-1, ενώ -λίγο μετά- ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την εκπληκτική εμφάνιση του Ανδρέα Τετέι και έμεινε στο 2-2 με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τον γνωστό λογαριασμό στατιστικών ποδοσφαίρου, Football Meets Data, οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν λιγότερες του 50% πιθανότητες για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa League.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει 33% πιθανότητα πρόκρισης με την τσέχικη ομάδα να έχει το 67% υπέρ της για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του “εισιτηρίου” για τους “16”.

Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα από τη Θέλτα στην Τούμπα έχει ακόμη λιγότερες, μόλις 13%, έναντι 87% των Ισπανών.

Φυσικά, όλα θα ξεκαθαρίσουν εντός αγωνιστικού χώρου…

