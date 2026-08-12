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Αθλητικά

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη προκρίθηκαν στα ημιτελικά των 200μ

Εκτός ημιτελικών έμεινε η Δήμητρα Τσουκαλά
Η Εμμανουηλίδου
Η Εμμανουηλίδου πανηγυρίζει την πρόκριση στα ημιτελικά/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον ξεκίνησαν τα προκριματικά των 200μ γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και την Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα να προκρίνονται στα ημιτελικά.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με επίδοση στα 23.15” έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά και θα τρέξει σε καλό διάδρομο στα ημιτελικά, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα πέρασε ως 11η με χρόνο 23.37”.

Και οι δύο Ελληνίδες σπρίντερ έκαναν την καλύτερη φετινή τους επίδοση και θα παλέψουν στα ημιτελικά για την πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου.

Η Δήμητρα Τσουκαλά με χρόνο 23.77” έμεινε στην 21η θέση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

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