Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη προκρίθηκαν στα ημιτελικά των 200μ

Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον ξεκίνησαν τα προκριματικά των 200μ γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και την Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα να προκρίνονται στα ημιτελικά.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με επίδοση στα 23.15” έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά και θα τρέξει σε καλό διάδρομο στα ημιτελικά, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα πέρασε ως 11η με χρόνο 23.37”.

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Και οι δύο Ελληνίδες σπρίντερ έκαναν την καλύτερη φετινή τους επίδοση και θα παλέψουν στα ημιτελικά για την πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου.

Η Δήμητρα Τσουκαλά με χρόνο 23.77” έμεινε στην 21η θέση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.