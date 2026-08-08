Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου, Καραλής, Ντρισμπιώτη, Τζένγκο και οι υπόλοιποι αθλητές μας

Επτά ημέρες γεμάτες αγωνιστική δράση θα έχουμε από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 16 Αυγούστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που που θα φιλοξενηθεί στο Μπέρμιγχαμ. Τα “αστέρια” του ελληνικού στίβου θα είναι εκεί για να διεκδικήσουν τη διάκριση και το βάθρο.

Η Ελλάδα θα πάρει μέρος στη διοργάνωση με 60 αθλητές και αθλήτριες (τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της διοργάνωσης), εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες, που αποτελούν.

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Στην αποστολή της Team Hellas βρίσκονται όλοι οι σπουδαίοι πρωταθλητές του στίβου, όπως ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Εμμανουήλ Καραλής, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Ελίνα Τζένγκο και η Κατερίνα Στεφανίδη.

Οι ελληνικές συμμετοχές.

Δευτέρα 10 Αυγούστου – 1η ημέρα

12:35 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός Ραφαηλίδου, Μαγκούλια

12:40 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου, Αναστασάκης

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12:45 800 μ. (Α) Προκριματικός

13:25 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη

13:30 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου, Σταματονικολός

13:55 400 μ. (Α) Προκριματικός

14:20 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου, Αναστασάκης

14:35 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

14:40 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός Γεννίκης, Μαχαίρας, Μουζενίδης

Απόγευμα

21:03 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:10 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη

21:35 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

21:55 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Καρύδη

22:10 100 μ. (Γ) Ημιτελικός

22:33 Σφαιροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:38 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη

22:40 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:00 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός

23:40 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

23:50 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Τρίτη 11 Αυγούστου – 2η ημέρα

12:33 Ύψος (Α) Προκριματικός Μέρλος, Μίτα

12:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης

12:45 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

13:15 100 μ. (Α) Προκριματικός

13:40 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Ρούμτσιος

14:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης

14:05 800 μ. (Γ) Προκριματικός Δεσπολλάρη

14:40 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Λεβαντίνος

Απόγευμα

21:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου

21:10 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:25 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:55 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

22:16 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:32 100 μ. (Α) Ημιτελικός

23:00 400 μ. (Α) Ημιτελικός Φρανκς

23:30 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:47 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

Τετάρτη 12 Αυγούστου – 3η ημέρα

12:35 100 μ. (Α) 10θλο

12:40 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Αναγνωστοπούλου

13:05 400 μ. (Γ) Προκριματικός

13:20 Μήκος (Α) 10θλο

13:40 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά

14:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Αναγνωστοπούλου

14:20 800 μ. (Α) Ημιτελικός

14:40 Σφαιροβολία (Α) 10θλο

14:55 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

Απόγευμα

21:05 Ύψος (Α) 10θλο

21:45 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:55 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

22:20 200 μ. (Γ) Ημιτελικός

22:40 Τριπλούν (Α) Προκριματικός Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης

22:50 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:08 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:22 400 μ. (Α) 10θλο

23:47 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

Πέμπτη 13 Αυγούστου – 4η ημέρα

12:33 110 μ. εμπ. (Α) 10θλο

12:55 Ύψος (Γ) Προκριματικός Δόση

13:05 200 μ. (Α) Προκριματικός Γκαραγκάνης, Μυριανθόπουλος

13:20 Δισκοβολία (Α) 10θλο Α Γκρουπ

13:30 3000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός

14:10 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14:25 Δισκοβολία (Α) 10θλο Β Γκρουπ

14:45 400 μ. (Γ) Ημιτελικός

15:00 Επί Κοντώ (Α) 10θλο Α Γκρουπ

15:35 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Τσίτσος

15:45 Επί Κοντώ (Α) 10θλο Β Γκρουπ

16:55 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Τσίτσος

Απόγευμα

20:35 Ακοντισμός (Α) 10θλο Α Γκρουπ

21:35 Ακοντισμός (Α) 10θλο Β Γκρουπ

21:40 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:50 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:05 200 μ. (Α) Ημιτελικός

22:29 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:45 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:10 1500 μ. (Α) 10θλο

23:28 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:50 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Παρασκευή 14 Αυγούστου – 5η ημέρα

12:35 100 μ. εμπ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

12:40 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο

12:50 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής, Ρίζος

13:05 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός

13:25 Ύψος (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

13:35 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός

14:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο

14:05 1500 μ. (Α) Προκριματικός

Απόγευμα

21:35 Σφαιροβολία (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

21:45 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:00 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:30 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:40 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:55 200 μ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

23:25 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:46 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 15 Αυγούστου – 6η ημέρα

09:30 Ημιμαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Κριτούλης, Παπαστεργίου, Ντεντόπουλος

09:30 Ημιμαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαδοπούλου, Αντωνοπούλου

09:30 Μαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ, Κελεπούρης, Καραγιάννης

09:30 Μαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Τσινοπούλου, Φιάσκα, Κουρκουτσάκη

12:25 Μήκος (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

13:50 Μήκος (Γ) Προκριματικός Γκόγκα, Μπέση

13:55 Ακοντισμός (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

14:15 1500 μ. (Γ) Προκριματικός

14:40 4Χ100 μ. (Γ) Προκριματικός ΕΛΛΑΔΑ

15:00 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός ΕΛΛΑΔΑ

Απόγευμα

21:45 800 μ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

22:01 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:07 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:10 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:17 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:25 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:07 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:33 4X100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:48 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή 16 Αυγούστου – 7η ημέρα

09:30 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Νούλα

10:10 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Σταμούλης

Απόγευμα

21:30 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:55 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:05 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:35 4Χ100 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

22:50 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:13 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:33 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:48 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ