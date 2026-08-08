Αθλητικές με φιλικά ΑΕΚ – Athens Kallithea και Γιουβέντους – Ίντερ

Τα φιλικά ΑΕΚ – Athens Kallithea και Γιουβέντους – Ίντερ ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (08.08.2026).
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουμε επίσης τα ματς προετοιμασίας για Άρη και Κηφισιά, όπως και το Μπραν – ΠΑΟΚ για το UEFA Champions League Γυναικών.
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Οι αθλητικές μεταδόσεις:
11:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
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13:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:00 Novasports Prime Γιουβέντους – Ίντερ Calcio Italiano Only in Perth
15:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
16:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπραν – ΠΑΟΚ UEFA Champions League Γυναικών
17:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Tissot Sprint)
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup ΗνωμένοΒασίλειο
19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
20:00 Novasports Prime Άρης – Πανσερραϊκός Φιλικός Αγώνας
21:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie
21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο
21:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Athens Kallithea FC ΦιλικόςΑγώνας
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΠΟΕΛ – Κηφισιά Φιλικός Αγώνας
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Σκάι – Ιντιάνα Φίβερ WNBA Regular Season
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστρέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
23:00 Action 24 Τίγκρε – Ρίβερ Πλέιτ Liga Profesional Clausura