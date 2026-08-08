Μάικλ Τζόρνταν και Ντέιβιντ Μπέκαμ συναντήθηκαν ξανά στις διακοπές τους – Η αγκαλιά που έδωσαν στο κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ

Το καλοκαίρι για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ -με τη σύζυγό του, Βικτόρια- συνεχίζεται με τον πιο “λαμπερό” τρόπο. Το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε στο Σεν Τροπέ, όπου συναντήθηκε ξανά με τον θρύλο του NBA Μάικλ Τζόρνταν και τη σύζυγό του, Ιβέτ Πριέτο, επιβεβαιώνοντας πως η φιλική σχέση των δύο οικογενειών δεν περιορίζεται σε μία τυχαία καλοκαιρινή συνάντηση.

Οι τέσσερις τους συναντήθηκαν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, στην Ίμπιζα. Μάικλ Τζόρνταν και Ντέιβιντ Μπέκαμ μετρούν πολλά χρόνια φιλίας, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να έχει επιλέξει το εμβληματικό νούμερο 23 του μπασκετμπολίστα στην εμφάνισή του όταν βρέθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης και στους LA Galaxy.

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Οι τέσσερίς τους απαθανατίστηκαν σε μία από τις πιο exclusive εξόδους της παραθαλάσσιας γαλλικής πόλης, απολαμβάνοντας το δείπνο τους στο Cherry. Μαζί με τους Μπέκαμ, στην Ίμπιζα βρέθηκε και ο γιος τους, Ρομέο, με τη σύντροφό του Κιμ Τέρνμπουλ.

Από την Ίμπιζα στο Σεν Τροπέ, λοιπόν, οι Μπέκαμ και οι Τζόρνταν, φαίνεται πως συνεχίζουν το κοινό τους ευρωπαϊκό καλοκαίρι, επιλέγοντας μερικούς από τους πιο δημοφιλείς και exclusive προορισμούς της Μεσογείου.

Και αν η Ίμπιζα αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο reunion του φετινού καλοκαιριού, το Σεν Τροπέ μοιάζει να είναι η ακόμη πιο “λαμπερή” συνέχεια, με πολυτελή γιοτ και exclusive εστιατόρια, σε ένα πραγματικό VIP tour.