Ο Ρόις Γουάιτ στα χνάρια του Ενές Κάντερ, θέλει να μπει στο Draft του WNBA: «Κάποιες φορές αυτοπροσδιορίζομαι ως γυναίκα»

Ο Ενές Καντέρ κατάφερε να τραβήξει τα… φώτα για μια ακόμα φορά, με μια του κίνηση (σ.σ. που δεν αφορά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν). Ο Τούρκος σέντερ αποφάσισε να κάνει ένα video για να δηλώσει τη συμμετοχή του στο WNBA, σχολιάζοντας τους όρους συμμετοχής στο πρωτάθλημα γυναικών του NBA, ζητώντας από τη διοργανώτρια αρχή να μην αλλάξει τις αρχές της.

Η αίτηση του Ενές Κάντερ για το Draft του WNBA το 2027, προκάλεσε σάλο στις ΗΠΑ και “σφαγή” στα σχόλια από τους χρήστες των social media, με συζητήσεις για τη συμμετοχή των τρανς γυναικών στα γυναικεία αθλήματα

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Η κίνηση του Καντέρ φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή, αφού την ίδια πρόθεση εκδήλωσε και ο Ρόις Γουάιτ (νο 16 στο ΝΒΑ Draft του 2012). Ο Αμερικανός είχε ένα σύντομο πέρασμα το 2014 από τους Κινγκς και ολοκλήρωσε την καριέρα του μακριά από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ το 2026 ήταν υποψήφιος για τη Γερουσία στις ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ.

Όπως δήλωσε στο Fox News Digital, “Είμαι τρανσέξουαλ. Είμαι γυναίκα. Προσδιορίζομαι μερικές φορές ως κάποιος που αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα για λόγους που αφορούν το μπάσκετ, το επαγγελματικό μπάσκετ, οπότε θα δηλώσω συμμετοχή και στο ντραφτ του WNBA το 2027”.

EXCLUSIVE: Former NBA first-round pick Royce White says he's declaring for the 2027 WNBA Draft, claiming he now identifies as transgender for the purpose of playing professional basketball.



The 6-foot-8 former Houston Rockets draft pick follows fellow former NBA player Enes… pic.twitter.com/yUI8NdoiaX — Fox News (@FoxNews) August 8, 2026

Ενώ συνέχισε λέγοντας: “Νομίζω ότι θα ήμουν ασταμάτητος. Αλλά για μένα η ομάδα έρχεται πρώτη. Είμαι παίκτης που δίνει προτεραιότητα στις πάσες. Κάνω τα μικρά πράγματα. Ήμουν πρώτος στην ομάδα μου και στις πέντε βασικές στατιστικές κατηγορίες στο Πανεπιστήμιο του Αϊόβα Στέιτ, οπότε κάνω λίγο από όλα. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί ο προπονητής. Θα κάνω ό,τι χρειαστούν τα κορίτσια“.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες αν του αρνηθεί η ευκαιρία να αγωνιστεί.