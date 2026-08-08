Αθλητικά

Η Λίβερπουλ συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα και παίρνει τον Αραούχο

Με μορφή δανεισμού θα κάνει δικό της τον Ουρουγουανό κεντρικό αμυντικό
ΦΩΤΟ alliance
ΦΩΤΟ alliance/dpa/AP Images
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Στη Λίβερπουλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόναλντ Αραούχο, καθώς οι «ρεντς» έφτασαν σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ουρουγουανού αμυντικού.

Το “deal” της Λίβερπουλ περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς του 27χρονου σέντερ μπακ, ο οποίος βοήθησε την Μπατσελόνα να κατακτήσει το ισπανικό πρωτάθλημα σε τρεις από τις τελευταίες τέσσερις σεζόν, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε και το περιβραχιόνιο της ομάδας

Ο Αραούχο εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπαρτσελόνα το 2018 και από τότε μετράει περισσότερες από 200 εμφανίσεις με τους Καταλανούς. Η Λίβερπουλ αναζητούσε παίκτη για να ενισχυθεί στα μετόπισθεν, ύστερα από την αποχώρηση του Ιμπραχίμα Κονατέ, με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αραούχο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2031, ωστόσο την παρελθούσα σεζόν κατέγραψε μόλις 11 συμμετοχές ως βασικός στο πρωτάθλημα, καθώς οι Ζεράρ Μαρτίν και Πάου Κουμπαρσί είναι το δίδυμο που προτιμούσε να χρησιμοποιεί ο Χάνσι Φλικ στο κέντρο της άμυνας των «μπλαουγκράνα».

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Αθλητικά
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