Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Κοκό Γκοφ 0-2: Ανώτερη η Αμερικανίδα και αποκλεισμούς για την Ελληνίδα τενίστρια στις «32» του Τορόντο

“Στοπ” στον τέταρτο γύρο στο τουρνουά του Καναδά για την Ελληνίδα τενίστρια
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Στη φάση των «32» ολοκληρώθηκε η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο μονό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 που διεξάγεται στο Τορόντο. Το «εμπόδιο» της Αμερικανίδας Κόκο Γκοφ αποδείχθηκε… ανυπέρβλητο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία ηττήθηκε 6-1, 6-4, σε αγώνα που κράτησε μια ώρα και 16 λεπτά.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η κάτοχος του US Open για το 2023 και του Roland Garros για το 2025 έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη, ενώ προηγείται πλέον 7-5 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο Tour.

Μάλιστα, η Μαρία Σάκκαρη είναι πλέον η αντίπαλος που η Γκοφ νικάει πιο… συχνά, καθώς η Αμερικανίδα μετράει έξι νίκες επί των Μπελίντα Μπέντσιτς, Ονς Ζαμπέρ, Καρολίνα Μούχοβα και Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Γκοφ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το ματς κόντρα στη Σάκκαρη, καθώς με δύο “break” προηγήθηκε 4-0. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έσπασε» το σερβίς της αντιπάλου της και μείωσε σε 4-1, αλλά η Αμερικανίδα πήρε τα επόμενα δύο γκέιμ και «έκλεισε» το σετ με άσο.

Στο δεύτερο σετ η Γκοφ έκανε το “break” και προηγήθηκε 2-1, ενώ με νέο “break” ανέβασε το υπέρ της προβάδισμα στο 4-1, πριν κρατήσει το δικό της σερβίς για το 5-1. Η Σάκκαρη πάλεψε και μείωσε σε 5-4, ενώ «έσβησε» και ένα match point της Γκοφ στο τελευταίο γκέιμ, ωστόσο η Αμερικανίδα κέρδισε νέο match point, το οποίο αξιοποίησε και πανηγύρισε τη νίκη-πρόκριση στους «16».

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