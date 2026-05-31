Ο Στέφανος Σακελλαρίδης κέρδισε 2-1 τον Σεζάρ Κρέτσου και κατέκτησε το Challenger της Μολδαβίας

Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας πιθανότατα θα μπει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Top 150 της ATP
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης σε αγώνα τένις/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έκανε πολύ καλή εμφάνιση στον τελικό του Challenger της Μολδαβίας και κέρδισε 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) τον Σεζάρ Κρέτσου για να αναδειχθεί νικητής του τουρνουά.

Αυτός είναι ο δεύτερος και σημαντικότερος τίτλος στην καριέρα του Στέφανου Σακελλαρίδη, μετά από εκείνο που κατέκτησε τον περασμένο Φεβρουάριο στο Νέο Δελχί.

Η νίκη του Σακελλαρίδη στο Κισινάου σηματοδοτεί κατά πάσα πιθανότητα στην είσοδό του στο Top 150 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP για πρώτη φορά στην καριέρα του.

 

Πριν ξεκινήσει το τουρνουά της Μολδαβίας βρισκόταν στο νούμερο 153.

