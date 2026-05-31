Ο Στέφανος Σακελλαρίδης κέρδισε 2-1 τον Σεζάρ Κρέτσου και κατέκτησε το Challenger της Μολδαβίας

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έκανε πολύ καλή εμφάνιση στον τελικό του Challenger της Μολδαβίας και κέρδισε 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) τον Σεζάρ Κρέτσου για να αναδειχθεί νικητής του τουρνουά.

Αυτός είναι ο δεύτερος και σημαντικότερος τίτλος στην καριέρα του Στέφανου Σακελλαρίδη, μετά από εκείνο που κατέκτησε τον περασμένο Φεβρουάριο στο Νέο Δελχί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νίκη του Σακελλαρίδη στο Κισινάου σηματοδοτεί κατά πάσα πιθανότητα στην είσοδό του στο Top 150 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Chisinau Ch F: THE GRIND STARTS TO PAY OFF FOR STEFANOS SAKELLARIDIS, WHO JUST WON HIS SECOND CH SINGLES TITLE!! Both YTD and career, d. Cezar Cretu 6-7(1), 6-3, 6-3.



The start looked physical, but Stef nailed the last 2 sets~



@ATPChallengerpic.twitter.com/hZAyTFhLOs — raz (she/her) (@odyomyavo) May 31, 2026

Πριν ξεκινήσει το τουρνουά της Μολδαβίας βρισκόταν στο νούμερο 153.